Псковские пограничники не пропустили 60 тысяч контрабандных сигарет в Европу
Псковские пограничники не пропустили через границу с Латвией три тысячи пачек контрабандных сигарет. Сообщил в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
Поезд остановился в городе Пыталово для обычной процедуры осмотра. К одному из вагонов пограничники отнеслись с недоверием.
.
Работники проверили состав, увидели несанкционированный груз и решили провести тщательный осмотр. По итогу было найдено 18 брикетов с табаком, замотанные скотчем и полиэтиленом. Они были закопаны на полметра в угле.
Три тысячи пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства изъята и передана в таможню. По данному факту проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU