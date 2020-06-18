Псковские пограничники не пропустили 60 тысяч контрабандных сигарет в Европу

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:27:43+03:00

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Псковские пограничники не пропустили через границу с Латвией три тысячи пачек контрабандных сигарет. Сообщил в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Поезд остановился в городе Пыталово для обычной процедуры осмотра. К одному из вагонов пограничники отнеслись с недоверием.

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Работники проверили состав, увидели несанкционированный груз и решили провести тщательный осмотр. По итогу было найдено 18 брикетов с табаком, замотанные скотчем и полиэтиленом. Они были закопаны на полметра в угле.

Три тысячи пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства изъята и передана в таможню. По данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU