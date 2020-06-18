Псковский борщевик не погиб от первой обработки за 700 тысяч рублей
.
Изменить размер текста:
Псковичи жалуются на некачественную обработку города от борщевика, которая производилась в начале июня. Жалобы поступают вплоть до губернатора.
Глава города Пскова Елена Полонская лично контролировала работу подрядчика, однако борщевик спустя две недели не завял и даже не пожелтел. Растение так и растет вдоль Ленинградского шоссе и рядом с жилыми домами.
Подрядчик обязался провести повторную обработку за свой счет, если сорняк не погибнет. Сейчас Полонская ведет переговоры по этому поводу.
ИСТОЧНИК KP.RU