Псковский борщевик не погиб от первой обработки за 700 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:22:04+03:00

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Псковичи жалуются на некачественную обработку города от борщевика, которая производилась в начале июня. Жалобы поступают вплоть до губернатора.

Глава города Пскова Елена Полонская лично контролировала работу подрядчика, однако борщевик спустя две недели не завял и даже не пожелтел. Растение так и растет вдоль Ленинградского шоссе и рядом с жилыми домами.

Подрядчик обязался провести повторную обработку за свой счет, если сорняк не погибнет. Сейчас Полонская ведет переговоры по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU