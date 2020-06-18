2020-06-18T13:37:14+03:00
Общество

Лето - время романтики: в Пскове поймали грабителей косметики и гитары

Анна Лаба
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Вчера у Псковских воришек было обострение, об этом с «Комсомолкой» поделились правоохранительные органы.

Вчера, 17 июня, в Великих Луках мужчина хотел украсть гитару, передала пресс-служба УМВД России по Псковской области. Великолучанин ломился к своему соседу и выбил дверь. В квартире он взял гитару и попытался скрыться.

Жильцы дома из окон увидели вора и вызвали полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подобная история произошла в областном центре в тот же день. По словам пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области, Пскович пытался ограбить один из магазинов на Рижском проспекте. Росгвардейцы задержали мужчину с украденной косметикой.

В данный момент грабитель находится под следствием полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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