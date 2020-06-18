В Пскове стартует индивидуальный забег в честь медиков

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:13:51+03:00

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В Пскове пройдет Всероссийский индивидуальный забег «НеПациент». Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника 21 июня.

Этот массовый флэшмоб создан для того, чтобы люди могли выразить благодарность врачам – героям 2020 года. А также участники могут проявить себя и показать плюсы здорового образа жизни, который не позволяет становиться пациентами.

Организаторы предлагают бегунам самим выбирать дистанцию, это может быть как десять километров, так и сто метров. Однако социальная дистанция должна быть не менее полутора метра.

По окончании участники могут выложить фото и видео с забега в социальные сети с хэштегом #НеПациент. Организаторы ручаются, что отметят лучшие посты.

Старт дадут 21 июня в 11:00.

Анкету для участия нужно заполнить на сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU