Мнимые сотрудники банков обокрали псковичей на 575 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:34:36+03:00

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За два дня 16 и 17 июня мошенники сняли со счетов жителей Пскова порядка 575 тысяч рублей.

Незнакомцы представляются сотрудниками службы безопасности одного из банков и обращаются к псковичам с помощью в предотвращении возможных мошеннических действий со счетами. В это время проводят махинации и обманным путем оформляют кредиты. Таким образом 265 тысяч рублей были списаны со счета 32-летнего жителя Пскова.

Похожим образом попалась и 62-летняя великолучанка, отдав злоумышленникам 98 тысяч. Еще 80 тысяч украли с карты 70-летней пенсионерки из Острова.

ИСТОЧНИК KP.RU