Ежегодный фестиваль «Изборская крепость» пройдет в форме видеоконкурса

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:55:27+03:00

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Фестиваль «Изборская крепость» принимает заявки на участие до 1 июля 2020 года. В этом году в связи с режимом всеобщей самоизоляции, фестиваль проходит в форме видеоконкурса, передают организаторы.

«Изборская крепость» - это открытый региональный Фестиваль авторской песни и поэзии, он проходит в рамках социального проекта «Псковщина партизанская».

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Списки участников, которые пройдут отборочный тур, опубликуют на странице фестиваля в ВКонтакте. Имена победителей и их произведения будут опубликованы 12 июля там же. Все получат сертификаты об участии по электронной почте.

Также по итогам будет издана книга фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU