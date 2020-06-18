Ежегодный фестиваль «Изборская крепость» пройдет в форме видеоконкурса
Фестиваль «Изборская крепость» принимает заявки на участие до 1 июля 2020 года. В этом году в связи с режимом всеобщей самоизоляции, фестиваль проходит в форме видеоконкурса, передают организаторы.
«Изборская крепость» - это открытый региональный Фестиваль авторской песни и поэзии, он проходит в рамках социального проекта «Псковщина партизанская».
.
Списки участников, которые пройдут отборочный тур, опубликуют на странице фестиваля в ВКонтакте. Имена победителей и их произведения будут опубликованы 12 июля там же. Все получат сертификаты об участии по электронной почте.
Также по итогам будет издана книга фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU