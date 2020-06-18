Обнаружено первое захоронение жертв концлагеря в Моглино

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:20:37+03:00

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Сегодня, 18 июня, в деревне Моглино Псковского района обнаружили останки жертв фашистского концлагеря 1941-1944 годов.

Информацию о том, где находится место захоронения, получили по итогам изучения рассекреченных архивов ФСБ. По подсчетам историков, в Моглино в 1941-1944 годах убили около 3 тысяч человек.

В лагере смерти содержались советские военнопленные, они были строили дорогу Рига — Псков под конвоем немцев. По воспоминаниям местных жителей, всего в лагере находилось 280 солдат но через пару месяцев осталось не больше 30. Кроме солдат в концлагерь свозилось мирное население, в том числе дети. Это место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц. Он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

"Чтобы угодить в лагерь, не требовалось многого: достаточно проявить сочувствие к советской власти, тем более, по планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной Псковской земле", — отмечается в релизе.

Сегодня в этом месте идут археологические работы, где сотрудники следственного отдела и поисковики работают над распознаванием останков, найденных неподалеку от места концлагеря в Моглино.

"Мы обнаружили останки в яме после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали их. Они расположены за территорией бывшего концлагеря, не дальше 100 метров, примерно на глубине 70-80 сантиметров. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны: лежат друг на друге валетом", — рассказала Анна Шуняева, доброволец отряда "Неизвестный солдат".

На данный момент военным археологам удалось идентифицировать трех человек в ходе раскопок, но как сообщили в "Поисковом движении", работа в этой яме продолжается, ведь по данным документов и слов археологов, под этими останками находится более 10 человек. Помимо этого, в раскопе обнаружили пулю и она передана следственному комитету для дальнейшего расследования.

По данному факту заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU