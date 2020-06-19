2020-06-19T09:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пскове 95 человек за сутки заразились коронавирусом

Анна Лаба
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 18 июня, увеличилось на 95 человека и достигло 2 183 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 26 человек и достигло 705, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 19 июня в регионе за все время было сделано 35 226 тестов на коронавирус (суточный прирост +757).

Статистика по районам: Псков – 610

Великие Луки – 435

Островский район – 182

Псковский район – 157

Порховский район - 116

Великолукский район – 113

Дновский район – 78

Невельский район – 78

Плюсский район – 74

Гдовский район – 53

Новосокольнический район – 50

Дедовичский район – 32

Печорский район – 30

Струго-Красненский район – 30

Опочецкий район – 29

Палкинский район – 18

Куньинский район –19

Новоржевский район – 14

Себежский район – 14

Бежаницкий район - 9

Пыталовский район – 7

Пустошкинский район – 6

Локнянский район - 6

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район – 3

ИСТОЧНИК KP.RU

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