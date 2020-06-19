В Пскове 95 человек за сутки заразились коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 18 июня, увеличилось на 95 человека и достигло 2 183 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 26 человек и достигло 705, а число умерших не увеличилось - 19.
Также по данным на утро 19 июня в регионе за все время было сделано 35 226 тестов на коронавирус (суточный прирост +757).
Статистика по районам: Псков – 610
Великие Луки – 435
Островский район – 182
Псковский район – 157
Порховский район - 116
Великолукский район – 113
Дновский район – 78
Невельский район – 78
Плюсский район – 74
Гдовский район – 53
Новосокольнический район – 50
Дедовичский район – 32
Печорский район – 30
Струго-Красненский район – 30
Опочецкий район – 29
Палкинский район – 18
Куньинский район –19
Новоржевский район – 14
Себежский район – 14
Бежаницкий район - 9
Пыталовский район – 7
Пустошкинский район – 6
Локнянский район - 6
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 5
Усвятский район – 3
ИСТОЧНИК KP.RU