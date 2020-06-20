Гудки из машин и фонарики в небо: псковичи смогут поддержать Парад Победы

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:22:08+03:00

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В годовщину первого Парада Победы, 24 июня, псковичей приглашают приобщиться к нескольким патриотическим акциям.

Администрация города Пскова подарит горожанам песни военных лет из любимых кинофильмов. Они прозвучат на улицах города из систем оповещения. Акция называется "Победный марш" и пройдет она с 10:00 до 18:00 вечера.

Две другие акции состоятся с помощью горожан. В ходе акции "Весть Победы" в 12:00 общий гудок создадут те, то окажется за рулем в этот час.

Вторую акцию "Лучи победы" можно поддержать из дома. Старт акции в 21.50, как сообщили организаторы, "эта акция должна напомнить о том, что ровно 75 лет назад, после первого победного марша ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец".

ИСТОЧНИК KP.RU