Судьбу тройной сплошной на улице Рокоссовского решат дорожной комиссией

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:54:35+03:00

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Обращения псковичей по поводу тройной сплошной на улице Рокоссовского принесли результаты. Губернатор Псковской области назначил заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения на начало следующей недели, чтобы решить данную проблему.

«Это не частная история. Такие случаи порой затрагивают сразу несколько многоквартирных домов. Конечно, это ошибки. Что тут говорить, если у нас даже тройная сплошная в городе появилась», – отметил Михаил Ведерников.

Ремонт дорожных покрытий за последние два года проведена на максимальном количестве участков улиц. Более того, качество дорог, по словам губернатора, соответствует самым высоким требованиям.

Проблемы с въездом и выездом из дворов нескольких улиц города, где по ошибке была нанесена тройная сплошная разметка, решится уже в начале недели.

ИСТОЧНИК KP.RU