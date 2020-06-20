Светофор на солнечной энергии появился в Псковском районе
Светофор, который работает на солнечной и ветряной энергии, установили в деревне Ершово Псковского района, сообщили в газете «Псковская провинция».
Необычный светофор водители смогут заметить с большого расстояния, в том числе в ночное время и в сумерки.
На участке дороги, на котором установили светофор, переходят дорогу не только местные жители, но и десятки детей, которые учатся в расположенной рядом школе.
Такие светофоры устанавливаются на региональных трассах по всей области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего новыми светофорами, знаками и фонарями оборудованы 28 пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU