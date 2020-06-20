2020-06-20T14:56:46+03:00
Общество

Светофор на солнечной энергии появился в Псковском районе

Тарасова Анастасия
Поделиться:
Фото: газета "Псковская провинция"Фото: газета "Псковская провинция"
Изменить размер текста:

Светофор, который работает на солнечной и ветряной энергии, установили в деревне Ершово Псковского района, сообщили в газете «Псковская провинция».

Необычный светофор водители смогут заметить с большого расстояния, в том числе в ночное время и в сумерки.

На участке дороги, на котором установили светофор, переходят дорогу не только местные жители, но и десятки детей, которые учатся в расположенной рядом школе.

Такие светофоры устанавливаются на региональных трассах по всей области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего новыми светофорами, знаками и фонарями оборудованы 28 пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24