В Пскове в 2 раза подешевели медицинские маски

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:58:14+03:00

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В Пскове с последними поставками резко подешевели медицинские маски. Теперь их можно приобрести за 14 рублей, сообщает МК в Пскове, но "Комсомолка" обзвонила все муниципальные аптеки и не нашла масок дешевле 20 рублей.

Еще в мае цена на маски была невероятно высокой, ее максимум был плавающим, но минимальный порог составлял более 40 рублей.

Сегодня маски за 20-30 рублей можно найти в любой муниципальной аптеке, но цена упала не в три раза, как сообщили в МК, а только в два.

Цены на медицинские маски в некоторых муниципальных аптеках города:

Рижский, д. 31 - 20 руб.

Труда, д. 39 - 25 руб.

Октябрьский пр., д.16 - 25 руб.

Коммунальная, д.48 - 25 руб.

Инженерная, д.68 - 30 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU