В Пскове в 2 раза подешевели медицинские маски
В Пскове с последними поставками резко подешевели медицинские маски. Теперь их можно приобрести за 14 рублей, сообщает МК в Пскове, но "Комсомолка" обзвонила все муниципальные аптеки и не нашла масок дешевле 20 рублей.
Еще в мае цена на маски была невероятно высокой, ее максимум был плавающим, но минимальный порог составлял более 40 рублей.
Сегодня маски за 20-30 рублей можно найти в любой муниципальной аптеке, но цена упала не в три раза, как сообщили в МК, а только в два.
Цены на медицинские маски в некоторых муниципальных аптеках города:
Рижский, д. 31 - 20 руб.
Труда, д. 39 - 25 руб.
Октябрьский пр., д.16 - 25 руб.
Коммунальная, д.48 - 25 руб.
Инженерная, д.68 - 30 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU