Ураган и грозы настигнут Псков с покровом ночи
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По данным «Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем преимущественно без осадков.
Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днем от +21 до +26.
Будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость будет варьироваться от 7 до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет низким.
ИСТОЧНИК KP.RU