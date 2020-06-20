2020-06-20T15:59:23+03:00
Общество

Ураган и грозы настигнут Псков с покровом ночи

Тарасова Анастасия
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По данным «Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем преимущественно без осадков.

Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днем от +21 до +26.

Будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость будет варьироваться от 7 до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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