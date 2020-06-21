2020-06-21T13:00:01+03:00
Общество

Дорогу к Усвятам из Великих Лук ремонтируют по новой технологии

Ольга Чернышева
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В Усвятском районе ремонтируют дорожное покрытие на протяжении 7,5 километров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ремонтируют трассу по направлению "Великие Луки - Усвяты" по технологии, которую еще никогда не применяли в Псковской области - ресайклинга.

Справка: Технология ресайклинга - это работа с асфальтогранулобетоном. Так называемая "переработка" и улучшение старого асфальта при помощи его измельчения и добавления в него разных фракций, цемента и битумной эмульсией. Затем полученный асфальтогранулобетон разогревают до нужной температуры, доставляют на дорогу и укладывают с помощью асфальтоукладчика.

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Такой смесью уложат верхний слой основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. В дальнейшем на укатанный слой асфальтогранулобетона будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.

Подрядчик объяснил, что проект довольно сложный. Но не только потому, что используется новая технология. Некоторые участки требуют дополнительного выравнивания профиля дороги с помощью щебня и песка под слоем асфальтогранулобетона.

Сазу с ремонтом дороги, идёт ремонт водопропускных сооружений. Вдоль дороги будет восстановлено ограждение и обновлены автобусные остановки. Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Сейчас передвижение транспорта регулируется системой светофоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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