Водитель квадроцикла перевернулся в центре Пскова
Фото: ПАИ
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Вчера мужчина, передвигавшийся на квадроцикле, не справился с управлением и опрокинулся. После чего транспортное средство упал на него. ДТП произошло в Пскове на пересечении улиц Комдива Кирсанова и Юбилейной.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.
На месте аварии работали сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ПАИ
Фото: ПАИ
Фото: ПАИ
ИСТОЧНИК KP.RU