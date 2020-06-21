Водитель квадроцикла перевернулся в центре Пскова

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера мужчина, передвигавшийся на квадроцикле, не справился с управлением и опрокинулся. После чего транспортное средство упал на него. ДТП произошло в Пскове на пересечении улиц Комдива Кирсанова и Юбилейной.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

ИСТОЧНИК KP.RU