Два 5-летних малыша за день выпало из окон в Псковской области
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм, что в Псковской области за один день выпало два ребенка.
Омбудсмен предупредила псковичей, что трагедия с детьми случилось после того, как они оперлись на москитные сетки окон: «19 июня два случая выпадения 5-летних детей из окон в Псковской области».
Оба ребёнка получили травмы средней степени тяжести, но Наталья Соколова призвала к вниманию родителей маленьких детей: «Будьте внимательны и не оставляйте детей без контроля». Ведь москитная сетка кажется ребенку опорой, но она не рассчитана на вес малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU