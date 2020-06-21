2020-06-21T13:26:23+03:00
Общество

Два 5-летних малыша за день выпало из окон в Псковской области

Ольга Чернышева
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Москитная сетка кажется ребенку опорой, но она не рассчитана на вес малышаМоскитная сетка кажется ребенку опорой, но она не рассчитана на вес малыша
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Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм, что в Псковской области за один день выпало два ребенка.

Омбудсмен предупредила псковичей, что трагедия с детьми случилось после того, как они оперлись на москитные сетки окон: «19 июня два случая выпадения 5-летних детей из окон в Псковской области».

Оба ребёнка получили травмы средней степени тяжести, но Наталья Соколова призвала к вниманию родителей маленьких детей: «Будьте внимательны и не оставляйте детей без контроля». Ведь москитная сетка кажется ребенку опорой, но она не рассчитана на вес малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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