Псковстат выявил самый прибыльный бизнес в 2020 году

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:36:36+03:00

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Псковстат опубликовал материалы об основных показателях деятельности малых предприятий по видам экономической деятельности. Данные представлены за первый квартал 2020 года и не включают в себя информацию, собранную с микропредприятий.

В Псковской области оборот предприятий малого бизнеса составил около 12,713 млрд рублей, при этом на таких предприятиях трудятся 22 676 жителей региона.

В лидерах по денежному обороту оказалась оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В этой сфере было заработано более 6 млрд рублей, что составляет почти половину от суммы общего оборота.

Меньше всего прибыли принесла деятельность в области информации и связи, заработок в этой сфере составил всего 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU