Псковстат выявил самый прибыльный бизнес в 2020 году
Псковстат опубликовал материалы об основных показателях деятельности малых предприятий по видам экономической деятельности. Данные представлены за первый квартал 2020 года и не включают в себя информацию, собранную с микропредприятий.
В Псковской области оборот предприятий малого бизнеса составил около 12,713 млрд рублей, при этом на таких предприятиях трудятся 22 676 жителей региона.
В лидерах по денежному обороту оказалась оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В этой сфере было заработано более 6 млрд рублей, что составляет почти половину от суммы общего оборота.
Меньше всего прибыли принесла деятельность в области информации и связи, заработок в этой сфере составил всего 90 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU