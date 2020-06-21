Псковский омбудсмен запустила акцию детских рисунков о папе

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:27:03+03:00

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«В третье воскресенье июня во многих странах мира отмечают Международный День отца», написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она отметила, что это день - дань признательности мужчинам, которые не просто приняли участие в зачатии ребёнка, а стали для него мудрым советчиком, другом, защитником и примером для подражания.

Наталия Соколова также выразила свою благодарность папам, которые воспитывают своих детей одни и отметила, что очень хочется, чтобы счастливых детей и семей было больше. «Сегодня у каждого из нас есть возможность поздравить своего папу, признаться ему в любви, попросить прощения, да и просто обнять», - добавила омбудсмен.

Также она предложила детям нарисовать портреты своих отцов, либо же просто сделать фотографию и выложить в социальных сетях. «Пусть все узнают, какой он у вас замечательный», - отметила она

ИСТОЧНИК KP.RU