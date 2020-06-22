Двух малышей с родителями спасли от пожара в Плюсском районе

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:27:34+03:00

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Двое маленьких детей пострадали вчера в пожаре в деревне Игомель Плюсского района Псковской области. Возгорание произошло в жилом доме около шести вечера, сообщили Комсмомольской правде в газете «Плюсский Край»

По прибытию на место происшествия, пожарные потушили тлеющее кресло, которое и стало причиной возгорания. Самое главное до приезда спасателей успели сделать соседи, которые по счастливой случайности находились неподалеку от дома.

Сначала они заметили в окне дома девочку, но не придали этому особого значения. Когда через несколько минут они увидели дым, идущий из окон дома, они без промедления вызвали спасателей и бросились к дому. Взломав дверь, они вынесли на улицу двух маленьких детей: пятилетнего мальчика и годовалую девочку. На теле малышки были ожоги, ее на скорой помощи увезли в больницу Пскова. Также соседи вывели из дома их пьяных родителей.

Главный государственный инспектор Плюсского и Стругокрасненского районов Владимир Егоркин рассказал, что пока пьяные родители спали, дети были предоставлены сами себе.

По словам соседей, 5-летний мальчик мог пользоваться зажигалкой. Детская шалость с огнем, вероятнее всего, и могла стать причиной возгорания.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU