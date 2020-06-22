На общероссийском голосовании 1 июля будут соблюдаться все меры безопасности
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в Пскове 1 июля. Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, на участках будут соблюдаться все меры безопасности.
Участники голосования будут обеспечены индивидуальными масками, перчатками, на входе в участок и на выходе они смогут воспользоваться дезинфицирующим средством. У каждого будет отдельная одноразовая ручка, которую он потом заберёт с собой. Кроме того, каждые два часа на избирательных участках будет проходить санитарная обработка.
Санитарная безопасность на участках по голосованию по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU