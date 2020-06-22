"КАМАЗ" и Opel столкнулись в Псковском районе

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:22:15+03:00

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Сегодня около поворота на Родину на автодороге «Родина-Наволок» произошло столкновение автомобиля Opel с «КАМАЗом».

Фото: ПАИ

По предварительным данным, Opel не уступил дорогу «КАМАЗу», в результате чего произошло столкновение. После столкновения «КАМАЗ» протащил легковой автомобиль по асфальту еще 15-20 метров и только после этого остановился.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: ПАИ

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники аварийно-спасательной службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ПАИ

КАМАЗ и Opel столкнулись около деревни Родина.Подробнее: https://auto.informpskov.ru/news/326645.html

ИСТОЧНИК KP.RU