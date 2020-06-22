В Великих Луках закончились поиски пропавшей женщины
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В Великих Луках велись поиски Татьяны Жериховой 44 лет. Об этом сообщалось в социальной сети ВКонтакте в группе поискового отряда «След».
В комментариях к посту люди предполагали, что Татьяна утонула, так как пропала вблизи реки. Обувь великолучанки была также найдена у водоема.
Фото из социальных сетей
Сегодня завершились двухдневные поиски, женщина сама пришла домой.
Ранее поисковики планировали пустить лодки на реку, чтобы прочесать воду, если пропавшая не найдется.
ИСТОЧНИК KP.RU