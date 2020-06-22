2020-06-22T13:39:16+03:00
Общество

В Великих Луках закончились поиски пропавшей женщины

Анна Лаба
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В Великих Луках велись поиски Татьяны Жериховой 44 лет. Об этом сообщалось в социальной сети ВКонтакте в группе поискового отряда «След».

В комментариях к посту люди предполагали, что Татьяна утонула, так как пропала вблизи реки. Обувь великолучанки была также найдена у водоема.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Сегодня завершились двухдневные поиски, женщина сама пришла домой.

Ранее поисковики планировали пустить лодки на реку, чтобы прочесать воду, если пропавшая не найдется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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