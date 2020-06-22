В Великих Луках закончились поиски пропавшей женщины

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:39:16+03:00

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В Великих Луках велись поиски Татьяны Жериховой 44 лет. Об этом сообщалось в социальной сети ВКонтакте в группе поискового отряда «След».

В комментариях к посту люди предполагали, что Татьяна утонула, так как пропала вблизи реки. Обувь великолучанки была также найдена у водоема.

Фото из социальных сетей

Сегодня завершились двухдневные поиски, женщина сама пришла домой.

Ранее поисковики планировали пустить лодки на реку, чтобы прочесать воду, если пропавшая не найдется.

ИСТОЧНИК KP.RU