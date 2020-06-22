Росгвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти»
Фото: пресс-служба национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области
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Псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата и зажгли свечи в память павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.
В могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе. В 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы.
Участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU