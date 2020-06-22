2020-06-22T17:07:09+03:00
Общество

Плюсский район присоединился к акции "Мирное небо"

Анастасия Тарасова
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Фото: газета "Плюсский край"Фото: газета "Плюсский край"
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Плюсский район присоединился к акциям, проводимым по всей стране в честь День памяти и скорби.

В связи с действующими ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией мероприятия, прошли в формате не совсем привычном для многих жителей района. Районный Дом культуры запустил онлайн акцию «Мирное небо».

Фото: газета "Плюсский край"

Фото: газета "Плюсский край"

Как рассказала директор РДК Елизавета Быстрова, в рамках акции «Мирное небо» все желающие могут выложить в специальный альбом в сообществе районного Дома культуры фото с изготовленными своими руками символами мира – бумажными голубями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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