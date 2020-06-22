Плюсский район присоединился к акции "Мирное небо"
Плюсский район присоединился к акциям, проводимым по всей стране в честь День памяти и скорби.
В связи с действующими ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией мероприятия, прошли в формате не совсем привычном для многих жителей района. Районный Дом культуры запустил онлайн акцию «Мирное небо».
Фото: газета "Плюсский край"
Как рассказала директор РДК Елизавета Быстрова, в рамках акции «Мирное небо» все желающие могут выложить в специальный альбом в сообществе районного Дома культуры фото с изготовленными своими руками символами мира – бумажными голубями.
ИСТОЧНИК KP.RU