2020-06-22T16:18:06+03:00
Общество

Пскович прыгнул с моста на велосипеде

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Псковский руфер Марк Озеров спрыгнул с моста Александра Невского на велосипеде и записал видео, которое выложил в социальной сети Instagram.

Он уже давно занимается необычным хобби. Парень ходит по краю крыши на волосок от падения, прыгает с мостов, как настоящий каскадер.

Подписчики в комментариях выражают разное мнение: кто-то поддерживает, кто-то настроен резко против подобных увлечений. Но, в любом случае, реакция у людей есть.

.

.

На видео Марк падает с моста за рулем велосипеда прямиком в воду, но не ударяется, так как был привязан на веревку.

Как он позже слез с моста – неизвестно.

«Комсомольская правда» не рекомендует повторять подобные трюки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Плюсский район присоединился к акции "Мирное небо"
В Пскове построят инфекционную больницу ко второй волне Covid-19
МЧС предупреждает жителей региона о повышенной пожарной опасности
Невнимательный мужчина потерял машину в Великих Луках
Росгвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти»
Пскович прыгнул с моста на велосипеде
В Великих Луках закончились поиски пропавшей женщины
"КАМАЗ" и Opel столкнулись в Псковском районе
На общероссийском голосовании 1 июля будут соблюдаться все меры безопасности
В тишину погрузился Псков сегодня в 12:15
Через три дня псковичи смогут принять участие в общероссийском голосовании
Сотрудница почты обокрала 17 пенсионеров
Двух малышей с родителями спасли от пожара в Плюсском районе
Новая княгиня Ольга украсит набережную Пскова
Псковский омбудсмен запустила акцию детских рисунков о папе
Организаторы рассказали о датах проведения псковского велопарада
В самую короткую ночь года в Псковской области резко упадёт столбик термометра
Суд взыскал 419 тысяч рублей с детского садика в Пыталово
На четыре дня в Гдовском районе отключат электроэнергию
Водитель квадроцикла перевернулся в центре Пскова
Псковстат выявил самый прибыльный бизнес в 2020 году