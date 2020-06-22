Пскович прыгнул с моста на велосипеде

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:18:06+03:00

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Псковский руфер Марк Озеров спрыгнул с моста Александра Невского на велосипеде и записал видео, которое выложил в социальной сети Instagram.

Он уже давно занимается необычным хобби. Парень ходит по краю крыши на волосок от падения, прыгает с мостов, как настоящий каскадер.

Подписчики в комментариях выражают разное мнение: кто-то поддерживает, кто-то настроен резко против подобных увлечений. Но, в любом случае, реакция у людей есть.

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На видео Марк падает с моста за рулем велосипеда прямиком в воду, но не ударяется, так как был привязан на веревку.

Как он позже слез с моста – неизвестно.

«Комсомольская правда» не рекомендует повторять подобные трюки.

ИСТОЧНИК KP.RU