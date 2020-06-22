2020-06-22T16:39:53+03:00
Общество

Невнимательный мужчина потерял машину в Великих Луках

Анастасия Тарасова
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Житель Великих Лук обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля, который сам же припарковал в нескольких дворах от своего дома, сообщил интернет-портал ВЛуки.ру

Как рассказали в пресс-службе городского отдела МВД России, в полиции 35-летний великолучанин заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-21043. Он сказал, что автомобиль угнали 19 или 20 июня из одного из дворов по улице Комсомольской.

При проверке обстоятельств произошедшего полиция нашла автомобиль молодого человека возле дома № 39 на Октябрьском проспекте. Как выяснилось, владелец автомобиля сам оставил автомобиль здесь и успешно об этом забыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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