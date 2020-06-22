2020-06-22T16:49:44+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает жителей региона о повышенной пожарной опасности

Анастасия Тарасова
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С 23 июня в Пскове и местами по Псковской области, а также с 25 июня на большей части территории региона ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жителей и гостей Псковской области просят быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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