2020-06-22T17:02:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пскове построят инфекционную больницу ко второй волне Covid-19

Анна Лаба
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В Пскове построят новую инфекционную больницу, этот вопрос обсудили на видеоконференции президент РФ Владимир Путин и врач из Псковской горбольницы Анастасия Повторейко.

Врач поделилась с главой государства эпидемиологической обстановкой в Псковской области и о нехватке мест в инфекционной больнице. Также женщина подняла вопрос о строительстве новой больницы.

Была озвучена просьба, чтобы больницу строили Минобороны РФ, так как военные более опытные, делают все быстро и качественно. Это необходимо, чтобы успеть сдать объект ко второй волне Covid-19.

«Я пометил, вопрос, который вы подняли о больнице в Пскове и филиале в Великих Луках, мы этим займемся», - сказал Путин.

Новое здание инфекционной больницы будет рассчитано на 400 человек. Планируется сделать взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус, а в Великих Луках отремонтируют нынешнее сооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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