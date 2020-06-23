2020-06-23T10:28:14+03:00
Общество

В Пскове решили проблему с примерочными в женских туалетах

Анна Лаба
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Ольга ЧернышеваОльга Чернышева
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Сегодня в Псковской области возобновят работу примерочные в магазинах с одеждой. Глава регион Михаил Ведерников внес поправки в указ.

Ольга Чернышева

Ольга Чернышева

Работников обязали дезинфицировать все поверхности в примерочных после каждого посетителя. А также проводится обеззараживание вещей, если клиент не стал совершать покупку.

Ольга Чернышева

Ольга Чернышева

Помимо этого, в торговых залах разделили вход и выход, поставили антисептики и напоминания о средствах защиты.

Ольга Чернышева

Ольга Чернышева

До принятия данных поправок слабый пол находил обходные варианты: примерочными кабинками массово становились женские туалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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