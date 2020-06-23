В Пскове решили проблему с примерочными в женских туалетах
Сегодня в Псковской области возобновят работу примерочные в магазинах с одеждой. Глава регион Михаил Ведерников внес поправки в указ.
Ольга Чернышева
Работников обязали дезинфицировать все поверхности в примерочных после каждого посетителя. А также проводится обеззараживание вещей, если клиент не стал совершать покупку.
Ольга Чернышева
Помимо этого, в торговых залах разделили вход и выход, поставили антисептики и напоминания о средствах защиты.
Ольга Чернышева
До принятия данных поправок слабый пол находил обходные варианты: примерочными кабинками массово становились женские туалеты.
ИСТОЧНИК KP.RU