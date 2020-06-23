В Пскове более восьми тысяч детей получили выплаты

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:53:55+03:00

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В Псковской области начали делать одноразовые выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Из 11,5 тысяч обращений, уже более восьми тысяч детей получили поддержку. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Сумма государственного содействия в Псковской области составляет 5528 рублей, ее получат более 19 тысяч семей. «Поток людей очень большой, поэтому ситуация непростая, и сроки рассмотрения заявлений увеличились до 20 дней. Если есть вопросы к нам, можно писать в соцсети или звонить в комитет», - отметила Ольга Евстигнеева.

Желающие подают заявление через сайт госуслуг, а также обращаются в социальную защиту.

Председатель профильного комитета добавила, что, если заявитель сразу соберет весь пакет документов, это значительно ускорит процесс получения выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU