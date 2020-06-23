В Пскове изменят правила содержания домашних животных

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:10:27+03:00

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В Пскове правила содержания домашних животных, действующие с 2003 года, планируется признать утратившими силу. Проект рассмотрен 23 июня на заседании думского комитета по ЖКХ и благоустройству.

Начальник Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова сказала, что проект предусматривает внесение изменений с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с региональным законом № 268 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» и федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава Пскова Елена Полонская предполагает, что нужно принять новый акт и определиться, будут ли регионам переданы полномочия по отлову бездомных животных на уровень города.

На следующем заседании комитета выслушают информацию администрации Пскова по отлову и содержанию бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU