Из Пскова стартовали первые авиарейсы к морю

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:06:07+03:00

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Псковский аэропорт возобновил работу. Сегодня 39 пассажиров отправились в Калининград и Анапу. Передали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Полеты в этих направлениях по расписанию два раза в неделю – по вторникам и субботам.

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В Пскове также сегодня сел самолет из Калининграда. На борту был 41 пассажир, а 15 из них летит дальше в Анапу.

Полёт прошёл замечательно! Спокойно», – поделились пассажиры впечатлениями об авиаперелёте.

Приезжим не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU