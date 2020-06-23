Из Пскова стартовали первые авиарейсы к морю
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Псковский аэропорт возобновил работу. Сегодня 39 пассажиров отправились в Калининград и Анапу. Передали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Полеты в этих направлениях по расписанию два раза в неделю – по вторникам и субботам.
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В Пскове также сегодня сел самолет из Калининграда. На борту был 41 пассажир, а 15 из них летит дальше в Анапу.
Полёт прошёл замечательно! Спокойно», – поделились пассажиры впечатлениями об авиаперелёте.
Приезжим не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU