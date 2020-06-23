2020-06-23T14:06:07+03:00
Общество

Из Пскова стартовали первые авиарейсы к морю

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Псковский аэропорт возобновил работу. Сегодня 39 пассажиров отправились в Калининград и Анапу. Передали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Полеты в этих направлениях по расписанию два раза в неделю – по вторникам и субботам.

.

.

В Пскове также сегодня сел самолет из Калининграда. На борту был 41 пассажир, а 15 из них летит дальше в Анапу.

Полёт прошёл замечательно! Спокойно», – поделились пассажиры впечатлениями об авиаперелёте.

Приезжим не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24