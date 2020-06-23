Роспотребнадзор рассказал о пригодных для купания водоемах Псковской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:33:02+03:00

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В Псковской области Роспотребнадзор проверил воду и почву на пляжах. Проверку проводили на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Заключение показало, что вода из озёр Невельское, Крупейское (Пустошкинский район), Себежское, Смоленское (поселок Палкино) чистая. Также в норме реки Льста (Новоржевский район), Великая (Остров и Островский район), Шелонь (в поселке Дедовичи у плотины Псковской ГРЭС и в Порхове на Старом городище и Мельничной набережной).

Почва на пляжах этих водоемов тоже чистая.

Проба же воды на городском пляже Пскова соответствует санитарно-микробиологическим показателям, как и песок.

Глава Роспотребнадзора не советует проводить время на пляже из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU