2020-06-23T16:45:08+03:00
Общество

Псковские автобусы поменяют расписание 24 июня и 1 июля

Анна Лаба
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В Пскове поменяется расписание автобусов 24 июня и 1 июля. Расписание на эти даты опубликовал «Псковпассажиравтотранс» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В День Победы 24 июня движение городского транспорта будет по расписанию выходного дня. А в день голосования 1 июля – в порядке рабочего.

Пригородные и международные направления, а также автобусы в садоводческие товарищества будут передвигаться по расписанию среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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