2020-06-23T21:17:04+03:00
Происшествия

Пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Стругах-Красных

Анастасия Тарасова
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В посёлке Струги Красные Псковской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика.

По информации пресс-службы УМВД России, сегодня днём мальчик ушел из дома и не вернулся. Родители пропавшего ребёнка обратились в полицию. Сейчас состав отделения полиции в Стругах Красных занимается поисками мальчика.

Стас Васильев, так зовут пропавшего мальчика, был одет в серую футболку, черные штаны и красные кроссовки. Об этом сообщили в группе "Подслушано Струги-Красные" в социальной сети "Вконтакте".

В комментариях сообщают, что последний раз мальчика видели в 16:00-17:00 на песчаном озере.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка обратиться по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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