Пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Стругах-Красных
В посёлке Струги Красные Псковской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика.
По информации пресс-службы УМВД России, сегодня днём мальчик ушел из дома и не вернулся. Родители пропавшего ребёнка обратились в полицию. Сейчас состав отделения полиции в Стругах Красных занимается поисками мальчика.
Стас Васильев, так зовут пропавшего мальчика, был одет в серую футболку, черные штаны и красные кроссовки. Об этом сообщили в группе "Подслушано Струги-Красные" в социальной сети "Вконтакте".
В комментариях сообщают, что последний раз мальчика видели в 16:00-17:00 на песчаном озере.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка обратиться по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU