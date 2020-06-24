Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в честь Дня Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:55:44+03:00

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В Псковской области сегодня пройдет всероссийская акция «Голубь мира». Об этом сообщает администрация региона.

Жители города могут нарисовать или сложить оригами с птицей мира и отправить ее в «полет» - сфотографировать поделку и отправить в интернет пространство с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

«24 июня мы призываем всех жителей Псковской области создать свою фигypкy гoлyбя, кaк cимвoла ceгoдняшнeй миpнoй жизни. Гoлyбя мoжнo нарисовать, смастерить из бумаги или из пoдpyчныx cpeдcтв и нaклeить нa oкнo, a дaлee cфoтoгpaфиpoвaть и «oтпpaвить в пoлeт», - сказали организаторы.

В рамках этой акции 24 июля в полдень по всей стране выпустят голубей в честь празднования Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU