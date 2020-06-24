Как преобразится Октябрьский проспект в Пскове к 2021 году
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Октябрьский проспект в Пскове планируют отремонтировать в 2021 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.
Финансирование поступит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Рассчитывается осуществить ремонт от площади Ленина до улице Некрасова, а в лучшем случае, до Металлистов.
По словам Елкина: «дороги нужно сделать сейчас, чтобы не думать о них следующие 8 лет».
ИСТОЧНИК KP.RU