2020-06-24T11:21:48+03:00
Общество

Как преобразится Октябрьский проспект в Пскове к 2021 году

Анна Лаба
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Октябрьский проспект в Пскове планируют отремонтировать в 2021 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Финансирование поступит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Рассчитывается осуществить ремонт от площади Ленина до улице Некрасова, а в лучшем случае, до Металлистов.

По словам Елкина: «дороги нужно сделать сейчас, чтобы не думать о них следующие 8 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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