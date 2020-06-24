В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 23 июня, увеличилось на 69 человека и достигло 2 527 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 49 человек и достигло 829, а число умерших не увеличилось - 19.
Также по данным на утро 24 июня в регионе за все время было сделано 39 434 тестов на коронавирус (суточный прирост +1067).
Статистика по районам: Псков – 729
Великие Луки – 507
Островский район – 195
Псковский район – 194
Великолукский район – 147
Порховский район - 123
Дновский район – 89
Невельский район – 85
Плюсский район – 83
Гдовский район – 58
Новосокольнический район – 53
Дедовичский район – 34
Печорский район – 32
Струго-Красненский район – 32
Опочецкий район – 30
Куньинский район –21
Палкинский район – 19
Новоржевский район – 18
Себежский район – 16
Бежаницкий район – 15
Усвятский район – 15
Пыталовский район – 8
Локнянский район – 7
Пустошкинский район – 6
Красногородский район – 6
Пушкиногорский район - 5
ИСТОЧНИК KP.RU