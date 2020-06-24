2020-06-24T13:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 23 июня, увеличилось на 69 человека и достигло 2 527 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 49 человек и достигло 829, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 24 июня в регионе за все время было сделано 39 434 тестов на коронавирус (суточный прирост +1067).

Статистика по районам: Псков – 729

Великие Луки – 507

Островский район – 195

Псковский район – 194

Великолукский район – 147

Порховский район - 123

Дновский район – 89

Невельский район – 85

Плюсский район – 83

Гдовский район – 58

Новосокольнический район – 53

Дедовичский район – 34

Печорский район – 32

Струго-Красненский район – 32

Опочецкий район – 30

Куньинский район –21

Палкинский район – 19

Новоржевский район – 18

Себежский район – 16

Бежаницкий район – 15

Усвятский район – 15

Пыталовский район – 8

Локнянский район – 7

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 6

Пушкиногорский район - 5

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пскович получил 17 лет за двойное убийство
Где и когда построят новую инфекционную больницу
Пскович получил ожог от борщевика в городе, направляясь за продуктами
МЧС по Псковскому району предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
В городе Пскове проходит акция «Я рисую мелом»
В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек
В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина
Как преобразится Октябрьский проспект в Пскове к 2021 году
Подросток разбился насмерть, выпав из окна псковской многоэтажки
Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в честь Дня Победы
"Переписка с Игорем" в деле псковской журналистки привлекла внимание федеральных СМИ
Три машины «сыграли в паравозик» около храма Жен Мироносиц
Пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Стругах-Красных
В многоэтажных домах могут убрать мусоропровод
Псковские автобусы поменяют расписание 24 июня и 1 июля
В Порхове появится новое место для прогулок
Роспотребнадзор рассказал о пригодных для купания водоемах Псковской области
Псковские вандалы нанесли ущерб кремлю
Из Пскова стартовали первые авиарейсы к морю
В Пскове изменят правила содержания домашних животных
В Пскове более восьми тысяч детей получили выплаты
"Дом Белого Аиста" ищет добровольцев для спасения раненой птицы
Историк Юрий Алексеев впервые показал здание псковского гестапо
В библиотеках Пскова формируют запись на выдачу книг
В Пскове решили проблему с примерочными в женских туалетах
На улице Звездной в Пскове оборудуют новый пешеходный переход
Плюсский район присоединился к акции "Мирное небо"