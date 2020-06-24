В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:00:28+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 23 июня, увеличилось на 69 человека и достигло 2 527 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 49 человек и достигло 829, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 24 июня в регионе за все время было сделано 39 434 тестов на коронавирус (суточный прирост +1067).

Статистика по районам: Псков – 729

Великие Луки – 507

Островский район – 195

Псковский район – 194

Великолукский район – 147

Порховский район - 123

Дновский район – 89

Невельский район – 85

Плюсский район – 83

Гдовский район – 58

Новосокольнический район – 53

Дедовичский район – 34

Печорский район – 32

Струго-Красненский район – 32

Опочецкий район – 30

Куньинский район –21

Палкинский район – 19

Новоржевский район – 18

Себежский район – 16

Бежаницкий район – 15

Усвятский район – 15

Пыталовский район – 8

Локнянский район – 7

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 6

Пушкиногорский район - 5

ИСТОЧНИК KP.RU