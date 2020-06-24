Пскович получил ожог от борщевика в городе, направляясь за продуктами

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:43:25+03:00

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В Пскове мужчина получил химический ожог от борщевика. Об этом сообщается на сейте губернатора Псковской области.

Жена пострадавшего рассказала, что муж пошел вечером в магазин, а вернулся с ожогами второй степени. Живут супруги в микрорайоне Кресты на улице Военный городок-3, весь район усеян опасным растением.

Фото с сайта губернатора псковской области

«Муж пошел в магазин 22 июня вечером с обратной стороны домов 107 и 120, и получил химические ожоги второй степени, и там так же гуляют дети», - написала женщина губернатору и попросила разобраться с этим.

Ранее «Комсомолка» писала о некачественной обработке города от борщевика.

ИСТОЧНИК KP.RU