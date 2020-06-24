2020-06-24T15:20:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Где и когда построят новую инфекционную больницу

Ольга Чернышева
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Проект больницы предусматривает 200 местПроект больницы предусматривает 200 мест
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По поручения президента, в Псков прибыли Минобороны РФ, чтобы приступить к работе над проектом создания новой инфекционной больницы и отделения в Великих Луках.

Несколько раз в день рабочая группа собирается для оперативного решения вопросов строительства. Сейчас идет рассмотрения участков, геодезических и инженерных изысканий, чтобы понять, на сколько подходят выбранные территории.

Проект больницы предусматривает 200 мест, а отделение будет рассчитано на 100 человек. После решения вопросов выбора участка, строительные бригады и рабочие машины незамедлительно выдвинутся на место работ.

Напомним, что больницу планируется возвести с нуля к началу второй волны заболеваний коронавирусом. Об этом Владимира Путина попросила врач-пульмонолог Псковской городской больницы Анастасия Повторейко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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