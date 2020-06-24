Пскович получил 17 лет за двойное убийство

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:13:21+03:00

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В Острове мужчина получил 17 лет лишения свободы за убийство двух женщин. Сообщается в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Убийство произошло в деревне Карпово Островского района 23 февраля 2019 года. Представитель сильного пола 48 лет в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей 55 лет, в результате женщине и ее матери 78 лет было нанесено более десяти ударов ножом.

Обе пострадавшие скончались на месте от потери крови, а убийца пытался скрыться с места преступления. Его задержали у дома.

Гражданин, который уже имел судимость, отрицал свою вину. Однако в управлении заявили, что «комплекс следственных действий позволил сделать вывод о причастности арестованного к совершению преступления».

Псковский областной суд постановил – 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU