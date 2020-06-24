2020-06-24T16:13:21+03:00
Общество

Пскович получил 17 лет за двойное убийство

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Острове мужчина получил 17 лет лишения свободы за убийство двух женщин. Сообщается в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Убийство произошло в деревне Карпово Островского района 23 февраля 2019 года. Представитель сильного пола 48 лет в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей 55 лет, в результате женщине и ее матери 78 лет было нанесено более десяти ударов ножом.

Обе пострадавшие скончались на месте от потери крови, а убийца пытался скрыться с места преступления. Его задержали у дома.

Гражданин, который уже имел судимость, отрицал свою вину. Однако в управлении заявили, что «комплекс следственных действий позволил сделать вывод о причастности арестованного к совершению преступления».

Псковский областной суд постановил – 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пскович получил 17 лет за двойное убийство
Где и когда построят новую инфекционную больницу
Пскович получил ожог от борщевика в городе, направляясь за продуктами
МЧС по Псковскому району предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
В городе Пскове проходит акция «Я рисую мелом»
В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек
В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина
Как преобразится Октябрьский проспект в Пскове к 2021 году
Подросток разбился насмерть, выпав из окна псковской многоэтажки
Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в честь Дня Победы
"Переписка с Игорем" в деле псковской журналистки привлекла внимание федеральных СМИ
Три машины «сыграли в паравозик» около храма Жен Мироносиц
Пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Стругах-Красных
В многоэтажных домах могут убрать мусоропровод
Псковские автобусы поменяют расписание 24 июня и 1 июля
В Порхове появится новое место для прогулок
Роспотребнадзор рассказал о пригодных для купания водоемах Псковской области
Псковские вандалы нанесли ущерб кремлю
Из Пскова стартовали первые авиарейсы к морю
В Пскове изменят правила содержания домашних животных
В Пскове более восьми тысяч детей получили выплаты
"Дом Белого Аиста" ищет добровольцев для спасения раненой птицы
Историк Юрий Алексеев впервые показал здание псковского гестапо
В библиотеках Пскова формируют запись на выдачу книг
В Пскове решили проблему с примерочными в женских туалетах
На улице Звездной в Пскове оборудуют новый пешеходный переход
Плюсский район присоединился к акции "Мирное небо"