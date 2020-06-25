Советская актриса сбежала на отдых в Псков вместе с дочкой и отцом
Советская и российская актриса театра и кино Дарья Мороз в начале лета приехала с дочерью Анной отдыхать в Псковскую область к отцу, режиссеру Юрию Морозу.
Справка: Дарья Мороз — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018). Двукратный лауреат российской кинопремии «Ника» (2009, 2015). Играла в общей сложности в 80 фильмах.
Деревенская жизнь, по словам актрисы, ей очень нравится. Звезда призналась, что могла бы и не уезжать в столицу никогда, если бы не учеба ее дочери Анны. В комментариях подписчикам она отвечает, что в Пскове надолго, до конца июля.
Фото из Instagram Дарьи Мороз
Женщина поделилась с подписчиками фотографией у дровяной кладки. Подписчики пошутили, что дров на зиму уже хватит. Актриса согласилась и отметила, что лет на 10 точно.
ИСТОЧНИК KP.RU