2020-06-25T10:07:35+03:00
Происшествия

Небольшое ДТП под Псковом объединило 13 человек

Анастасия Тарасова
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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Четыре машины столкнулись вчера на трассе «Неелово – Кривск» в Печорском районе.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

ДТП случилось недалеко от поворота на деревню Печки. Столкнулись автомобили BMW, Hyundai, Suzuki и KIA. По предварительным данным, Hyundai врезался в колонну автомобилей, стоящих в пробке.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Всего в машинах находились 13 человек, госпитализация никому не потребовалась. На месте аварии работают сотрудники ДПС и пожарные, которые прибыли обесточить автомобили из-за разлившегося автомобильного масла и охлаждающей жидкости.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Паровозик Ромашка возле Печков. Четыре машины в одном ДТП..Подробнее: https://auto.informpskov.ru/news/326891.html

ИСТОЧНИК KP.RU

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