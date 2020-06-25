Небольшое ДТП под Псковом объединило 13 человек
Четыре машины столкнулись вчера на трассе «Неелово – Кривск» в Печорском районе.
Фото: ПАИ
ДТП случилось недалеко от поворота на деревню Печки. Столкнулись автомобили BMW, Hyundai, Suzuki и KIA. По предварительным данным, Hyundai врезался в колонну автомобилей, стоящих в пробке.
Фото: ПАИ
Всего в машинах находились 13 человек, госпитализация никому не потребовалась. На месте аварии работают сотрудники ДПС и пожарные, которые прибыли обесточить автомобили из-за разлившегося автомобильного масла и охлаждающей жидкости.
Фото: ПАИ
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Паровозик Ромашка возле Печков. Четыре машины в одном ДТП..Подробнее: https://auto.informpskov.ru/news/326891.html
ИСТОЧНИК KP.RU