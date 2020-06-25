Губернатор Псковской области вместе с семьёй поучаствовал во всероссийском голосовании

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:19:22+03:00

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Губернатор вместе с семьей пришел на избирательный участок №1, расположенный в центре студенческих инициатив ПсковГУ. Супруга Михаила Ведерникова также приняла участие в голосовании.

Фото с официального сайта Псковской области

Учитывая эпидемическую обстановку в регионе, при голосовании соблюдались все санитарно-эпидемиологические мероприятия. При входе на избирательный участок всем измеряли температура и проводили дезинфекцию рук. Кроме того, каждый избиратель получил защитные маски и перчатки, а также одноразовую ручку.

Фото с официального сайта Псковской области

После того, как губернатор принял участие в голосовании он отметил, что это голосование является важным историческим событием, которое он не мог пропустить.

Также он отметил, что на участке работа организована, проголосовать можно быстро, легко, а главное — безопасно.

Фото с официального сайта Псковской области

Напомним, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение шести дней до основной даты голосования, начиная с 25 июня. В этот период в Псковской области будет работать 615 избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU