Младшие школьники получат бесплатное горячее питание в новом учебном году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов (учащиеся с 1 по 4 класс).
Из федерального бюджета в этом году на питание школьникам выделят 21,8 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах – по 43,6 миллиардов рублей. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.
Ранее обеспечивать школьников питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов. В итоге получалось, что в большинстве регионов бесплатное горячее питание получали только льготники.
«Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса», - отметил премьер-министр РФ
Горячее питание для младших школьников. Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса , - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU