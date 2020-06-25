Младшие школьники получат бесплатное горячее питание в новом учебном году

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:45:43+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов (учащиеся с 1 по 4 класс).

Из федерального бюджета в этом году на питание школьникам выделят 21,8 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах – по 43,6 миллиардов рублей. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Ранее обеспечивать школьников питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов. В итоге получалось, что в большинстве регионов бесплатное горячее питание получали только льготники.

«Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса», - отметил премьер-министр РФ

Горячее питание для младших школьников. Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса , - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU