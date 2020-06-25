Псковичи засняли лося, бегающего утром по улицам города
Сегодня жители Пскова оказались не на шутку удивлены, увидев лося, бегающего по улицам Пскова.
В 4 часа утра очевидцы запечатлели лося, бегающего около строительного рынка на улице Алмазной. Животное бежало вдоль проезжей части в сторону улицы Чудской.
Кроме того, около 7 утра, недалеко от поворота на Порхов, очевидцы происшествия тоже видели лося. Тот же это лось или уже другой остается загадкой.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкновение с дикими животными может привести к тяжелым последствиям. Чтобы избежать несчастного случая, водителям следует быть предельно внимательным: соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.
В Пскове на улице Алмазной бегает лось.
ИСТОЧНИК KP.RU