Псковичи засняли лося, бегающего утром по улицам города

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:32:27+03:00

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Сегодня жители Пскова оказались не на шутку удивлены, увидев лося, бегающего по улицам Пскова.

В 4 часа утра очевидцы запечатлели лося, бегающего около строительного рынка на улице Алмазной. Животное бежало вдоль проезжей части в сторону улицы Чудской.

Кроме того, около 7 утра, недалеко от поворота на Порхов, очевидцы происшествия тоже видели лося. Тот же это лось или уже другой остается загадкой.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкновение с дикими животными может привести к тяжелым последствиям. Чтобы избежать несчастного случая, водителям следует быть предельно внимательным: соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

В Пскове на улице Алмазной бегает лось.

ИСТОЧНИК KP.RU