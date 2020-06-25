Псковичей приглашают поучаствовать в проекте по активному долголетию
Псковичи смогут принять участие в проекте «Активное долголетие», сообщается в публичной группе Молодежного центра Пскова ВКонтакте.
Проект «Активное долголетие» осуществляется для жителей Псковской области старшего поколения. Организаторы проекта призывают молодежь вспомнить, как в детстве бабушки и дедушки учили их, например, завязывать шнурки или рассказывали, как понять какой зверь оставил отпечатки на снегу. Они отметили, что теперь хорошо бы молодежи отплатить старшим за их помощь, и, в свою очередь, научить их пользоваться интернетом.
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В проекте будет представлен ряд тематических рубрик:
Рубрика «Моя уДача». В рамках данной части проекта, участники смогут поделиться фотографиями и видеороликами с дачи, в которых пенсионеры могут поделиться своими достижениями на даче. Показать как красиво отстроен дачный дом, как обустроена теплица, какой в этом году выдался шикарный урожай и т.д.
Ежедневные ролики – «Зарядка со спортсменом». Ежедневно по будним дням будет возможность делать зарядку вместе с профессиональными спортсменами;
Два раза, по вторникам и четвергам, будут проходить занятия на творческую тему: рисование, лепка, аппликация.
Проект "Активное долголетие" инициирован Дмитрием Назаровым - директором ООО «Псковстройпроект» совместно с Региональным отделением «Союза пенсионеров России» при поддержке Администрации Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU