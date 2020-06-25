2020-06-25T16:06:07+03:00
Экономика

Стало известно, когда в Пскове могут открыться кинотеатры

Анастасия Тарасова
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Открытие кинотеатров и показ новых фильмов ожидается с 15 июля, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Российские кинотеатры прекратили свою работу в конце марта, когда правительство поручило закрыть все площадки в стране из-за вспышки COVID-19. На данный момент кинотеатры внесены в список наиболее пострадавших отраслей.

Как стало известно Комсомольской правде, большинство кинозалов сомневаются в целесообразности работы и готовы перенести открытие на несколько месяцев или даже отложить открытие до следующего года.

Как сообщают «Известия», связано это в основном с тем, что большая часть ожидаемых премьер переносится на 2021 год.

Некоторые дистрибьюторы пошли предпринимателям навстречу и разрешили пустить в прокат несколько новых лент, но этого явно не хватит, чтобы выправить ситуацию. Более того, большая часть новинок уже вышла в онлайн-кинотеатрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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