Псковичей предупреждают о повышенном уровне ультрафиолета

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:29:54+03:00

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Заслуженный метеоролог Российской Федерации, директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд предупредил россиян, об очень высоком индексе солнечного ультрафиолетового излучения.

В беседе с РИА Новости специалист отметил, что повышенное солнечное излучение будет в ближайшие 10 дней в европейской части России, на Северном Кавказе, на юге страны и в Сибири.

Справка: ультрафиолетовые лучи активизируют свободные радикалы — это одна из главных причин старения кожи. Оно на 90% происходит по вине ультрафиолета.

Повышенный УФ-индекс связан с тем, что сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как находится на минимальной высоте от Земли из-за периода солнцестояния.

ИСТОЧНИК KP.RU