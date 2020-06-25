Минздрав предупредил об опасности ношения масок на подбородке
Массовое формальное ношение масок на подбородке может привести к нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, об этом сообщают РИА новости со ссылкой на главного специалиста анестезиолога-реаниматолога Минздрава России, профессора Игоря Молчанова.
"Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", — отмечает Молчанов.
Он подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать меры индивидуальной профилактики и следовать предписанию врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU