2020-06-25T17:29:44+03:00
Общество

Минздрав предупредил об опасности ношения масок на подбородке

Анастасия Тарасова
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Массовое формальное ношение масок на подбородке может привести к нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, об этом сообщают РИА новости со ссылкой на главного специалиста анестезиолога-реаниматолога Минздрава России, профессора Игоря Молчанова.

"Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", — отмечает Молчанов.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать меры индивидуальной профилактики и следовать предписанию врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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